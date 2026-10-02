O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta para perigo de tempestades no Vale do Paraíba. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira (2) e prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
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A previsão da Defesa Civil indica chuva e temperaturas entre 17°C e 20°C para São José dos Campos e cidades próximas nesta sexta-feira. Já no Litoral Norte, as temperaturas chegam a 22°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, a expectativa é de pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, com noite chuvosa e temperaturas entre 15°C e 18°C.
As temperaturas sobem no domingo (4). São José dos Campos pode chegar a 29°C, enquanto Ubatuba deve registrar máxima de 27°C, Ilhabela, de 26°C, e Campos do Jordão, de 21°C.
O Inmet recomenda evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. A orientação também é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.