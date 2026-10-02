O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta para perigo de tempestades no Vale do Paraíba. O aviso é válido até as 23h59 desta sexta-feira (2) e prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

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A previsão da Defesa Civil indica chuva e temperaturas entre 17°C e 20°C para São José dos Campos e cidades próximas nesta sexta-feira. Já no Litoral Norte, as temperaturas chegam a 22°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, a expectativa é de pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde, com noite chuvosa e temperaturas entre 15°C e 18°C.