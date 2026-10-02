Um acidente envolvendo um veículo de passeio foi registrado na manhã desta sexta-feira (2), na avenida Andrômeda, esquina com a rua Pedro Tursi, no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O veículo colidiu frontalmente contra a estrutura de um poste de placas de sinalização. Um guincho foi acionado, e uma equipe da Mobilidade Urbana também prestou apoio na sinalização e coordenação do tráfego no local. Não houve, até o momento, registro de congestionamento.