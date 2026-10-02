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TRÁFICO DE DROGAS

PM prende homem e apreende drogas em fachada de adega em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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A Polícia Militar apreendeu drogas escondidas na fachada de uma adega, na rua Emerson Reinaldo, no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30 desta quinta-feira (1º) e também resultou na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes.

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O caso teve início após o acionamento da equipe que realizava o patrulhamento na região. Dois homens que estavam próximos à adega fugiram em direção à avenida Mirabeal Antônio Pini ao perceberem a presença da viatura.

Um deles foi encontrado dentro de um veículo. Embora não estivesse com nenhum material ilícito, os policiais localizaram, na fachada do estabelecimento, uma sacola contendo 76 pinos de cocaína, 62 pedras de crack e 36 porções de maconha, além de R$ 5 em dinheiro.

Durante diligências na residência do detido, a equipe apreendeu uma munição calibre .22. As drogas e o veículo envolvido também foram apreendidos.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Pindamonhangaba, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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