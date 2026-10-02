A Polícia Militar apreendeu drogas escondidas na fachada de uma adega, na rua Emerson Reinaldo, no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada por volta das 10h30 desta quinta-feira (1º) e também resultou na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes.

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O caso teve início após o acionamento da equipe que realizava o patrulhamento na região. Dois homens que estavam próximos à adega fugiram em direção à avenida Mirabeal Antônio Pini ao perceberem a presença da viatura.