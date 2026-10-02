Um homem foi preso após o furto de oito camisetas de uma loja no bairro Jardim Satélite, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (30), por volta das 18h. Uma adolescente, namorada do detido, também foi localizada e abordada pelos policiais.

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O suspeito, que é de São Paulo, foi localizado por policiais militares da Rocam do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em um veículo Renault Logan ocupado por três pessoas, todas provenientes de São Paulo. No interior do veículo, as camisetas foram encontradas guardadas em uma bolsa e reconhecidas pela representante do estabelecimento.