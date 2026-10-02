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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem armado é preso próximo à portaria de condomínio em São José


| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Suspeito aguardava próximo à portaria de um condomínio com uma arma furtada e seis munições
Suspeito aguardava próximo à portaria de um condomínio com uma arma furtada e seis munições

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Vale do Sol, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na quarta-feira (30), por volta das 19h10.

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Policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a área quando avistaram o suspeito no interior de um veículo VW Gol cinza, próximo à portaria do Condomínio Empresarial Eldorado.

Ele foi abordado e, durante a busca pessoal e veicular, foram localizados um revólver calibre .38 e seis munições. A arma havia sido furtada em 2011.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária e permaneceu preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação, à disposição da Justiça.

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