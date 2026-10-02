Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Vale do Sol, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na quarta-feira (30), por volta das 19h10.

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Policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a área quando avistaram o suspeito no interior de um veículo VW Gol cinza, próximo à portaria do Condomínio Empresarial Eldorado.