A estudante de Direito Isabelle Caracristi, de 22 anos, encontrada morta após cair do terraço de um prédio, era alvo de um registro de ocorrência por estelionato e de uma ação cível relacionada a transferências de dinheiro feitas após uma relação iniciada pela internet.

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Em Fortaleza (CE), a morte da jovem é investigada pela Polícia Civil. Os procedimentos no Rio Grande do Sul tiveram origem no relato de uma mulher de Santa Maria, na Região Central, que afirmou ter conhecido Isabelle pelo TikTok e, posteriormente, ter feito transferências e emprestado dinheiro a ela sem receber os valores de volta.

Mulher registrou ocorrência por suposto estelionato