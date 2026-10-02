Duas mulheres, de 20 e 21 anos, foram presas em flagrante após um sargento da Polícia Militar ser baleado durante uma ocorrência envolvendo roubo e tentativa de homicídio. O caso aconteceu nesta quarta-feira (30), após um encontro em um motel e uma discussão sobre o pagamento de um programa.

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Em Cuiabá, o terceiro-sargento Julio Cesar Pinto do Nascimento, de 48 anos, foi atingido no braço por um disparo da própria pistola, que, segundo o registro policial, foi retirada do veículo durante a confusão. A caminhonete Chevrolet S10 e a arma foram levadas pelas suspeitas e recuperadas posteriormente.