Duas mulheres, de 20 e 21 anos, foram presas em flagrante após um sargento da Polícia Militar ser baleado durante uma ocorrência envolvendo roubo e tentativa de homicídio. O caso aconteceu nesta quarta-feira (30), após um encontro em um motel e uma discussão sobre o pagamento de um programa.
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Em Cuiabá, o terceiro-sargento Julio Cesar Pinto do Nascimento, de 48 anos, foi atingido no braço por um disparo da própria pistola, que, segundo o registro policial, foi retirada do veículo durante a confusão. A caminhonete Chevrolet S10 e a arma foram levadas pelas suspeitas e recuperadas posteriormente.
De acordo com o auto de prisão, Alice Kelvilin Costa Ferreira, de 20 anos, e Gabrielle Cristina Couto Pena, de 21, apresentaram versões diferentes sobre a dinâmica do episódio.
Sargento diz que foi atacado durante trajeto
Conforme o relato do policial registrado no procedimento, uma das mulheres estava no banco traseiro da caminhonete e teria começado a agredi-lo. Enquanto isso, a outra, que estava no banco do passageiro, teria pegado a pistola que estava próxima ao freio de mão.
Ainda segundo o sargento, foram efetuados dois disparos. Um deles atingiu seu braço. Ele também relatou que as mulheres teriam tentado retirar seu cordão de ouro.
O policial afirmou que acredita que a intenção das suspeitas era roubá-lo. Segundo o depoimento, novos tiros não foram disparados porque a mulher que estava com a arma não saberia manuseá-la.
O sargento foi levado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). O boletim de ocorrência não informa o estado de saúde dele.
Mulheres apresentam outra versão
Alice afirmou aos policiais que havia combinado um programa pelo valor de R$ 350 para cada uma, conforme consta no auto de prisão. Segundo ela, a discussão começou quando o policial teria se recusado a pagar o valor combinado.
A jovem disse que o sargento pegou a arma durante a discussão e que entrou em luta corporal para tentar retirá-la, por medo de ser atingida. Segundo sua versão, o disparo aconteceu durante a briga, sem intenção de matar ou roubar o policial.
Gabrielle confirmou o relato da amiga. Ela afirmou que agrediu o sargento para ajudá-la durante a luta corporal.
As duas disseram que abandonaram a caminhonete após o episódio. Alice relatou que a arma permaneceu com Gabrielle e que elas pretendiam devolvê-la, mas não fizeram isso.
Polícia recupera arma e caminhonete
Segundo a Polícia Militar, Alice foi localizada no bairro Dom Bosco. Conforme o boletim, ela tentou fugir a pé antes de ser abordada pelos policiais.
A jovem indicou aos agentes o local onde Gabrielle, conhecida como “Bibi”, estaria. A segunda suspeita foi encontrada em uma região de chácaras próxima ao Contorno Leste e, segundo a polícia, também tentou fugir e resistiu à abordagem.
Com Gabrielle, os policiais afirmaram ter encontrado uma pistola Glock G17, calibre 9 milímetros, pertencente à Polícia Militar, além de 14 munições intactas.
A Chevrolet S10 foi localizada posteriormente no estacionamento do Fort Atacadista. A perícia encontrou cápsulas deflagradas dentro do veículo.
Investigação vai apurar dinâmica dos disparos
O delegado Gilson Silveira do Carmo determinou a prisão das duas mulheres pelos crimes de roubo e tentativa de homicídio. Gabrielle também foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
O registro inicial mencionava uma possível tentativa de latrocínio, mas o auto de prisão adotou o enquadramento de roubo e homicídio tentado.
As duas foram encaminhadas ao Centro de Custódia. O caso foi remetido à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá.
Foram solicitadas perícias na arma e na caminhonete, além de exame de lesões no sargento. A dinâmica dos disparos e a motivação da ocorrência ainda são investigadas.