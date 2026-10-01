Os acessos à região do STF (Supremo Tribunal Federal) foram fechados nesta quinta-feira (1º) após uma mochila ser jogada nas proximidades do prédio e levantar suspeita de que pudesse conter explosivos. Equipes do Esquadrão Anti-Bombas foram acionadas para verificar o objeto.

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O caso ocorreu em Brasília, onde fica a sede do STF. O homem apontado como responsável pela mochila foi detido pela Polícia Militar durante a ocorrência.

Homem teria tentado entrar no STF