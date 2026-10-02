Duas pessoas morreram durante uma tentativa de extorsão contra imigrantes bolivianos na noite desta quarta-feira (30). Segundo as autoridades, três suspeitos se passaram por policiais civis e foram até um estabelecimento para cobrar dinheiro das vítimas sob a ameaça de cumprir um falso mandado de prisão.
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O caso aconteceu na região central de São Paulo, na Rua Pedro Vicente, no bairro Armênia. Durante a ação criminosa, uma das vítimas foi baleada e morreu. Um dos suspeitos também foi atingido por policiais militares enquanto tentava fugir e não resistiu aos ferimentos.
Suspeitos se passaram por policiais
De acordo com as autoridades, os três homens chegaram ao estabelecimento afirmando ser policiais civis. Eles teriam apresentado um falso mandado de prisão e exigido um pagamento para não prender as vítimas.
Os suspeitos renderam as pessoas que estavam no local. Uma delas foi morta dentro do estabelecimento. Outras quatro pessoas ficaram feridas durante a ocorrência.
Câmera registra ação
Uma câmera de segurança registrou parte da movimentação. Nas imagens, um homem de camiseta vermelha aparece do lado de fora segurando a porta do estabelecimento onde as famílias trabalhavam e moravam.
Depois, dois policiais militares chegam ao local. O homem libera a entrada enquanto aponta para outros dois suspeitos, que saem do estabelecimento.
Os policiais atiram. Um dos homens é atingido, cai no local e morre. O outro consegue fugir.
Um suspeito foi preso
Além do homem morto durante a intervenção policial, outro suspeito foi preso. O terceiro envolvido conseguiu escapar.
A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, que deverá apurar a participação dos envolvidos na tentativa de extorsão, a morte da vítima e as circunstâncias dos disparos realizados pelos policiais militares.