Duas pessoas morreram durante uma tentativa de extorsão contra imigrantes bolivianos na noite desta quarta-feira (30). Segundo as autoridades, três suspeitos se passaram por policiais civis e foram até um estabelecimento para cobrar dinheiro das vítimas sob a ameaça de cumprir um falso mandado de prisão.

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O caso aconteceu na região central de São Paulo, na Rua Pedro Vicente, no bairro Armênia. Durante a ação criminosa, uma das vítimas foi baleada e morreu. Um dos suspeitos também foi atingido por policiais militares enquanto tentava fugir e não resistiu aos ferimentos.

Suspeitos se passaram por policiais