Um policial civil foi preso em flagrante após atropelar uma mulher e os dois filhos na noite desta quarta-feira (30). Segundo informações da ocorrência, o agente apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Após o acidente, ele deixou o local, mas foi localizado pela Polícia Militar.
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O atropelamento aconteceu por volta das 23h45, no cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Pedro Vicente, no bairro Santana, zona norte de São Paulo. O policial estava em uma viatura descaracterizada quando atingiu as três vítimas.
Criança passa por cirurgia
Uma das crianças sofreu trauma no crânio e tinha estado de saúde considerado grave. O menino passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (1º). A mãe apresentava quadro estável.
O outro filho também foi atingido no atropelamento. As informações divulgadas até o momento não detalham o estado de saúde dele.
Policial foi preso em flagrante
Após fugir do local do acidente, o policial foi localizado durante as buscas realizadas pela Polícia Militar. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado inicialmente ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
Na sequência, o agente foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil, que também acompanha o caso.
A arma do policial foi recolhida. A viatura descaracterizada envolvida no atropelamento deverá passar por exames periciais para auxiliar na investigação.
Crimes atribuídos ao policial
Douglas William Pedroso foi autuado por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa, omissão de socorro, fuga do local de acidente e irregularidades funcionais.
Depois dos procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao Presídio da Polícia Civil, localizado na zona norte da capital paulista.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do atropelamento, a dinâmica da fuga e as condições em que o policial conduzia a viatura no momento do acidente.