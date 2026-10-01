Um policial civil foi preso em flagrante após atropelar uma mulher e os dois filhos na noite desta quarta-feira (30). Segundo informações da ocorrência, o agente apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Após o acidente, ele deixou o local, mas foi localizado pela Polícia Militar.

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O atropelamento aconteceu por volta das 23h45, no cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Pedro Vicente, no bairro Santana, zona norte de São Paulo. O policial estava em uma viatura descaracterizada quando atingiu as três vítimas.

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