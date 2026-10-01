Um jovem de 21 anos foi encontrado morto dentro da banheira de um motel, na madrugada desta quinta-feira (1º), após o companheiro acioná-lo ao perceber que ele estava desacordado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte no local.
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O caso ocorreu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem dentro da banheira. O companheiro da vítima, de 39 anos, relatou aos policiais que havia encontrado o rapaz desacordado.
Perícia vai investigar causa da morte
O local foi isolado e passou por perícia. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada pelas autoridades. A identidade do jovem também não foi informada.
Os celulares do casal foram apreendidos e deverão ser analisados durante a investigação. O objetivo é reunir informações que possam ajudar a esclarecer o que aconteceu antes da morte.
Caso é tratado como morte suspeita
A ocorrência foi registrada como morte suspeita no 7º Distrito Policial (Lapa). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), as diligências continuam para esclarecer a dinâmica da morte e verificar se houve participação de terceiros.
O motel onde o caso aconteceu foi procurado para comentar a ocorrência, mas não havia apresentado manifestação até a publicação do relato. O espaço permanece aberto para eventual posicionamento.