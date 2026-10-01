Um jovem de 21 anos foi encontrado morto dentro da banheira de um motel, na madrugada desta quinta-feira (1º), após o companheiro acioná-lo ao perceber que ele estava desacordado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou a morte no local.

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O caso ocorreu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem dentro da banheira. O companheiro da vítima, de 39 anos, relatou aos policiais que havia encontrado o rapaz desacordado.

Perícia vai investigar causa da morte