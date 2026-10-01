A Polícia Civil de São Paulo encontrou manchas de sangue no carro do dentista protético Christian Eduardo Corsi, de 37 anos, localizado morto três dias após desaparecer. A perícia utilizou luminol e identificou vestígios no pedal do veículo, segundo informações divulgadas pela investigação.

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O corpo foi encontrado em um terreno na zona rural de Itu, no interior paulista. Corsi desapareceu em 19 de setembro e foi localizado três dias depois. Ele estava usando apenas roupas íntimas e apresentava marcas de violência, principalmente na região do rosto.

Investigação apura latrocínio