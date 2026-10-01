A Polícia Civil de São Paulo encontrou manchas de sangue no carro do dentista protético Christian Eduardo Corsi, de 37 anos, localizado morto três dias após desaparecer. A perícia utilizou luminol e identificou vestígios no pedal do veículo, segundo informações divulgadas pela investigação.
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O corpo foi encontrado em um terreno na zona rural de Itu, no interior paulista. Corsi desapareceu em 19 de setembro e foi localizado três dias depois. Ele estava usando apenas roupas íntimas e apresentava marcas de violência, principalmente na região do rosto.
Investigação apura latrocínio
O caso é investigado inicialmente como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O principal suspeito, identificado como Vanderlei de Andrade, de 50 anos, está preso temporariamente desde 25 de setembro.
O carro de Corsi foi localizado abandonado em Limeira, a cerca de 100 quilômetros de Itu. Segundo o delegado Rodrigo Ayres, da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Sorocaba, a investigação identificou indícios de que o veículo passou por outras cidades, entre elas Limeira e Campinas.
A polícia chegou ao suspeito a partir de provas reunidas durante as buscas pelo dentista. Entre os elementos analisados está um anúncio do carro da vítima na internet.
Dentista desapareceu após entregar prótese
Imagens de uma câmera de segurança registraram um dos últimos momentos conhecidos de Corsi antes do desaparecimento. Na gravação, ele aparece entregando uma prótese dentária em uma residência.
Como ninguém atendeu ao chamado, o dentista teria passado o braço pelo portão para deixar o produto no imóvel. Depois, deixou o local e não foi mais visto.
Segundo a Polícia Civil, antes de desaparecer, Corsi havia informado a familiares que levaria a prótese ao centro da cidade.
Suspeito segue preso
A Justiça determinou a prisão temporária de Vanderlei, além de autorizar mandados de busca e apreensão relacionados à investigação.
O delegado afirmou que a hipótese de latrocínio foi a linha que levou à prisão, mas outras possibilidades não foram descartadas. A investigação continua para esclarecer a dinâmica do crime e a participação do suspeito.
A polícia também trabalha com a possibilidade de que Corsi tenha sido morto no próprio local onde o corpo foi encontrado.