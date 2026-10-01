Dois homens morreram após uma troca de tiros durante uma discussão em frente a uma adega, na noite desta quarta-feira (30), no interior de São Paulo. O confronto foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens passaram a circular nas redes sociais.

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O caso aconteceu em Araçatuba. As vítimas foram identificadas como Cléber Lima Gonçalves, de 43 anos, e Gustavo de Souza Costa, de 19. Segundo informações da Polícia Civil, a discussão teria começado depois que Gustavo foi advertido por Cléber, apontado como proprietário da adega, por estar com os pés apoiados na parede do estabelecimento.

Troca de tiros