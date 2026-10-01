Dois homens morreram após uma troca de tiros durante uma discussão em frente a uma adega, na noite desta quarta-feira (30), no interior de São Paulo. O confronto foi registrado por uma câmera de segurança e as imagens passaram a circular nas redes sociais.
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O caso aconteceu em Araçatuba. As vítimas foram identificadas como Cléber Lima Gonçalves, de 43 anos, e Gustavo de Souza Costa, de 19. Segundo informações da Polícia Civil, a discussão teria começado depois que Gustavo foi advertido por Cléber, apontado como proprietário da adega, por estar com os pés apoiados na parede do estabelecimento.
Troca de tiros
Nas imagens, Cléber aparece chegando ao local armado e efetuando disparos contra Gustavo. O jovem também estava armado e revida os tiros. Durante o confronto, pessoas que estavam dentro da adega deixam o estabelecimento às pressas.
Uma mulher aparece nas imagens saindo do local com uma criança no colo.
Cléber foi atingido durante a troca de tiros e morreu ainda no local. Gustavo também foi baleado e levado para a Santa Casa de Araçatuba, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia investiga o caso
De acordo com a Polícia Civil, a discussão teria começado por um motivo aparentemente banal. Testemunhas também relataram que Gustavo estaria causando inconvenientes nas proximidades dos estabelecimentos comerciais.
Além da adega, Cléber seria proprietário de uma loja de roupas localizada em frente ao comércio.
O caso foi registrado como homicídio e permanece sob investigação da Polícia Civil. As circunstâncias da troca de tiros e a dinâmica do confronto deverão ser apuradas durante o inquérito.