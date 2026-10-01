Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito de manter uma oficina clandestina de armas em uma residência. A ação ocorreu após moradores denunciarem disparos de arma de fogo no imóvel. No local, os policiais encontraram armas, munições, peças e equipamentos usados para reparos e fabricação de armamentos.
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A ocorrência foi registrada no Centro de Barra do Garças, a 278 quilômetros de Primavera do Leste. Segundo a PM, os militares visualizaram componentes de armas e munições pela porta entreaberta da residência durante a abordagem.
O suspeito teria admitido aos policiais que realizava reparos em armas de fogo, mas não possuía registro ou autorização legal para exercer a atividade de armeiro.
Armas e equipamentos apreendidos
Ao todo, foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma pistola e duas armas longas, além de quatro armas de pressão. Também foram localizadas peças de diferentes calibres, munições e ferramentas utilizadas nos serviços realizados no imóvel.
Entre os equipamentos encontrados estava um torno mecânico, usado para a fabricação e usinagem de peças. Todo o material foi encaminhado para perícia da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
Investigação
O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. A apuração deverá verificar a origem dos armamentos e identificar possíveis compradores das armas e peças encontradas no imóvel.
Os investigadores também devem apurar se o suspeito mantinha algum tipo de ligação com integrantes ou grupos envolvidos em crimes na região.