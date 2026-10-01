Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito de manter uma oficina clandestina de armas em uma residência. A ação ocorreu após moradores denunciarem disparos de arma de fogo no imóvel. No local, os policiais encontraram armas, munições, peças e equipamentos usados para reparos e fabricação de armamentos.

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A ocorrência foi registrada no Centro de Barra do Garças, a 278 quilômetros de Primavera do Leste. Segundo a PM, os militares visualizaram componentes de armas e munições pela porta entreaberta da residência durante a abordagem.