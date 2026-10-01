CATHARINA FERREIRA DOS SANTOS BARION
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 02/10/2026, às 11h
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MAURICIO PEREIRA DE SANTANA
Idade: 73 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: URBAM Sala 2 – 01/10/2026, das 21h às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 02/10/2026, às 10h
FRANCISCO TRAJANO GABRIEL
Idade: 36 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 02/10/2026, às 10h
CREUZA DOMINGUES FAGUNDES
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Municipal de Turvolândia/MG – 02/10/2026, às 10h
VICTOR DA ASCENÇAO
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 01/10/2026, das 15h às 08h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 02/10/2026, às 08h30
FRANCISCA LACERDA DE SOUSA COSTA
Idade: 51 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC – 01/10/2026, às 23h
SÔNIA REGINA AIROSA
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 16h30
MIGUEL HENRIQUE FERNANDES FORSTER
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 16h
MARIA ISABEL RODRIGUES
Idade: 89 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 – 01/10/2026, das 10h30 às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 16h
MARIA HELENA FERNANDES FORSTER
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 16h
MANOEL JOSE JOAQUIM
Idade: 72 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: URBAM Sala 3 – 01/10/2026, das 11h às 15h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 15h30
MARIA MARGARETE DE OLIVEIRA
Idade: 55 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 15h
ADILSON ALVARENGA DE SOUZA
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Caçapava
Sepultamento: Cemitério Municipal de Caçapava/SP – 01/10/2026, às 15h
JOÃO FRANCISCO DA SILVA
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 4 – 01/10/2026, das 08h às 15h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 15h
ADILSON DE OLIVEIRA CHAGAS RIBEIRO
Idade: 41 anos
Data de falecimento: 01/10/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 01/10/2026, às 14h
NATIMORTO DE DARA CAMILY COSTA GONZAGA
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 14h
RAUL ANTUNES DA SILVA
Idade: 84 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 2 – 30/09/2026, das 22h às 13h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 13h30
TERESINHA GUILHERME DA SILVA SOUSA
Idade: 100 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 6 – 30/09/2026, das 18h às 13h
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 01/10/2026, às 13h
MARIA NUNES ALVES
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 11h
JOÃO BATISTA DA SILVA
Idade: 98 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC – 01/10/2026, às 11h
MARCO ANTONIO PUCCINI MOLINA
Idade: 78 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Pio XII/Cruzeiro-SP – 01/10/2026, às 11h
MARIA MARTA VIEIRA SANTOS ALCEBIADES DE OLIVEIRA
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 3 – 30/09/2026, das 22h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 10h30
QUITERIA FRANCISCO DE ARAUJO
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: URBAM Sala 5 – 30/09/2026, das 21h30 às 10h
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 01/10/2026, às 10h
MANUEL MESSIAS DE BRITO
Idade: 83 anos
Data de falecimento: 30/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 01/10/2026, às 9h