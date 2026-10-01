A empresa Vallenge Engenharia, que tem sede em Taubaté, venceu a licitação promovida pela Prefeitura e ficará responsável por elaborar projetos executivos para a execução de intervenções nas bacias hidrográficas dos córregos do Judeu e do Convento Velho, que costumam registrar episódios de enchentes e inundações.

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O edital previa valor máximo de até R$ 1,546 milhão, dos quais R$ 1,41 milhão viriam do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e R$ 156 mil da Prefeitura. A proposta vencedora, no entanto, foi de R$ 1,399 milhão.