A empresa Vallenge Engenharia, que tem sede em Taubaté, venceu a licitação promovida pela Prefeitura e ficará responsável por elaborar projetos executivos para a execução de intervenções nas bacias hidrográficas dos córregos do Judeu e do Convento Velho, que costumam registrar episódios de enchentes e inundações.
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O edital previa valor máximo de até R$ 1,546 milhão, dos quais R$ 1,41 milhão viriam do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) e R$ 156 mil da Prefeitura. A proposta vencedora, no entanto, foi de R$ 1,399 milhão.
A Vallenge terá 10 meses para concluir o serviço. Os projetos executivos, que serão elaborados pela empresa, consistem na etapa anterior à obra. Esses projetos servirão de base para outras licitações, nas quais a Prefeitura irá contratar as empresas que ficarão responsáveis pelas intervenções.
Projeto prevê intervenções e piscinões nos córregos
Segundo a Prefeitura, o Plano Municipal de Macrodrenagem mapeou 21 pontos de intervenção no Córrego do Judeu. Após vistoriar esses pontos, a administração municipal concluiu que sete deles são insuficientes para transportar vazão de pico - ou seja, eles não suportariam o volume de água em caso de chuva intensa. Os projetos executivos irão prever a adequação desses pontos, além da implantação de dois piscinões (como são chamados os reservatórios).
Com relação ao Convento Velho, o Plano Municipal de Macrodrenagem mapeou 24 pontos de intervenção, sendo que 12 deles foram considerados insuficientes para transportar vazão de pico. Os projetos executivos irão prever a adequação desses pontos, além da implantação de outros dois piscinões (como são chamados os reservatórios) nesse córrego.
Esse ano, em outras três licitações, a Prefeitura contratou empresas que ficarão responsáveis por implantar muros de gabião em três trechos do córrego do Convento Velho. O custo será de R$ 4,153 milhões. O recurso virá, majoritariamente, do governo estadual. O muro de gabião é uma estrutura que visa a contenção das encostas. Essas três obras devem ser concluídas em seis meses.