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INVESTIGAÇÃO

Deic de Taubaté captura integrante do PCC com 40 processos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Deic
Suspeitos foram presos pela Polícia Civil em Taubaté
Suspeitos foram presos pela Polícia Civil em Taubaté

Dois homens que estavam foragidos do sistema penitenciário foram capturados pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté nesta quinta-feira (1º). A ação ocorreu durante diligências para esclarecer um roubo registrado no último fim de semana, na região central da cidade.

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Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos estavam escondidos em um apartamento no bairro Barreiro. A localização foi possível após trabalhos de inteligência realizados pelos investigadores da Deic, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté.

Os homens estavam evadidos do presídio de Mongaguá, na Baixada Santista. De acordo com a polícia, eles são investigados por envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e teriam participação no roubo que motivou as diligências.

Um dos capturados, conhecido pelo apelido de "Sagati", possui 40 processos, 19 inquéritos e oito registros relacionados a mandados de prisão, conforme a Polícia Civil. Entre os crimes atribuídos a ele estão roubo, furto, porte irregular de arma de fogo, receptação e estelionato.

O segundo homem, conhecido como "Churck", possui seis processos, dois inquéritos e quatro registros relacionados a mandados de prisão. Segundo a polícia, ele responde por crimes de roubo e furto e já foi processado e preso por ocorrências no Mato Grosso do Sul.

Os dois são apontados como integrantes de ‘organização criminosa ultraviolenta’, segundo a polícia.

Objetos apreendidos

Durante a operação no imóvel, os policiais apreenderam três telefones celulares, um relógio de pulso, uma balança de precisão e sete anéis. Também foram encontradas anotações, documentos de CPF em nome de terceiros e um cartão bancário pertencente a outra pessoa.

Os materiais serão analisados pela investigação para verificar se possuem relação com o roubo ocorrido no centro de Taubaté ou com outros crimes.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a participação dos dois homens no roubo e verificar eventual envolvimento em outras ocorrências registradas na cidade.

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