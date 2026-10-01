Dois homens que estavam foragidos do sistema penitenciário foram capturados pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté nesta quinta-feira (1º). A ação ocorreu durante diligências para esclarecer um roubo registrado no último fim de semana, na região central da cidade.

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Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos estavam escondidos em um apartamento no bairro Barreiro. A localização foi possível após trabalhos de inteligência realizados pelos investigadores da Deic, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté.