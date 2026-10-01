A Embraer e o Grupo Mahindra avançaram nos preparativos para uma possível produção do C-390 Millennium na Índia e identificaram a cidade de Nagpur, no estado de Maharashtra, como local potencial para a instalação da linha de montagem final da aeronave. A definição faz parte das discussões das empresas para disputar o programa de Aeronaves de Transporte Médio (MTA) da Força Aérea Indiana.

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A futura unidade, no entanto, só será implantada caso o governo da Índia selecione o C-390 Millennium para o programa e seja firmado o contrato com a Força Aérea Indiana. As empresas já trabalham em conjunto com o governo de Maharashtra para preparar a infraestrutura necessária e agilizar a implantação do projeto, caso a proposta seja escolhida.