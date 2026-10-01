A Embraer e o Grupo Mahindra avançaram nos preparativos para uma possível produção do C-390 Millennium na Índia e identificaram a cidade de Nagpur, no estado de Maharashtra, como local potencial para a instalação da linha de montagem final da aeronave. A definição faz parte das discussões das empresas para disputar o programa de Aeronaves de Transporte Médio (MTA) da Força Aérea Indiana.
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A futura unidade, no entanto, só será implantada caso o governo da Índia selecione o C-390 Millennium para o programa e seja firmado o contrato com a Força Aérea Indiana. As empresas já trabalham em conjunto com o governo de Maharashtra para preparar a infraestrutura necessária e agilizar a implantação do projeto, caso a proposta seja escolhida.
Segundo a Embraer, a instalação em Nagpur poderá formar um novo polo de produção e suporte para o cargueiro militar, reunindo atividades de montagem de aeronaves, engenharia de manufatura, integração de sistemas e desenvolvimento de fornecedores locais.
“A definição de Nagpur como potencial local para a instalação da linha de montagem representa um passo importante na construção de um ecossistema aeroespacial robusto e de longo prazo no país”, afirmou Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
Parceria entre Embraer e Mahindra
A cooperação entre as empresas para levar o C-390 à Índia ganhou força em 2024, com a assinatura de um Memorando de Entendimentos. Em outubro de 2025, Embraer e Mahindra firmaram um Acordo de Cooperação Estratégica para trabalhar conjuntamente na candidatura da aeronave ao programa MTA.
O acordo envolve planos para industrialização, fabricação e montagem local, desenvolvimento da cadeia de fornecedores e atividades de manutenção, reparo e revisão (MRO) na Índia.
Em fevereiro de 2026, as empresas também anunciaram a intenção de estabelecer uma estrutura local de MRO para o C-390 Millennium, igualmente condicionada à escolha da aeronave pela Força Aérea Indiana.
Para Vinod Sahay, membro do Conselho Executivo do Mahindra Group, o projeto poderá contribuir para ampliar a capacidade industrial e tecnológica da Índia.
A proposta está alinhada às iniciativas do governo indiano conhecidas como “Make in India” e “Atmanirbhar Bharat”, que buscam ampliar a fabricação local e a autonomia industrial do país.
C-390 Millennium
Desenvolvido pela Embraer, o C-390 Millennium é um avião militar multimissão utilizado para transporte de tropas e cargas, lançamento de equipamentos e pessoal, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e operações humanitárias.
A aeronave tem capacidade para transportar até 26 toneladas de carga e foi projetada para operar também em pistas temporárias ou não pavimentadas.
A eventual produção na Índia ampliaria a presença internacional do programa e combinaria a experiência da Embraer em engenharia e fabricação aeronáutica com a estrutura industrial e a cadeia de fornecedores da Mahindra no país.
Por enquanto, porém, a instalação em Nagpur permanece como uma possibilidade. A construção da unidade e a industrialização do C-390 na Índia dependem da seleção da aeronave pelo governo indiano, da assinatura do contrato e das demais aprovações necessárias.