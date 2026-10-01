Na decisão, o conselheiro Renato Martins Costa, relator do processo, apontou dois "lapsos mais graves" no chamamento público que definiu a contratação. Um deles foi a "a ausência da demonstração detalhada dos custos envolvidos na execução do objeto pactuado", uma "omissão" que "impede a verificação, com razoável segurança, da compatibilidade do plano de custeio apresentado pela Organização Social em relação ao mercado, comprometendo a economicidade, transparência e a legalidade do processo".

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O TCE (Tribunal de Contas do Estado) julgou irregular o contrato firmado em abril de 2022 entre Prefeitura de Taubaté e Iesp (Instituto de Excelência em Saúde Pública), relacionado à gestão do PSM (Pronto Socorro Municipal). O julgamento foi realizado pela Segunda Câmara em 1º de setembro, mas a decisão foi publicada apenas nessa semana. Cabe recurso.

O outro "lapso" foi "a estipulação de critérios subjetivos para a pontuação das propostas técnicas". Nesse segundo ponto, houve o entendimento de que a Prefeitura se baseou em exigências não previstas no edital para penalizar a AFNE (Associação Filantrópica Nova Esperança), que apresentou a melhor proposta financeira e, com os pontos perdidos indevidamente, caiu para terceiro lugar após a nota do plano de trabalho. Ou seja, foi uma falha que alterou a vencedora do chamamento público.

O TCE determinou que o processo seja encaminhado ao Ministério Público e à Câmara de Taubaté, para adoção de medicas cabíveis. O chamamento público foi aberto no fim de 2021, e o contrato foi assinado em abril de 2022, por R$ 44,8 milhões por ano. Atualmente, após quatro prorrogações, o custo anual está em R$ 49,7 milhões. O contrato segue até abril de 2027.

Veja o que dizem os envolvidos

O ex-prefeito José Saud (PP), que comandava o município quando o contrato foi firmado, afirmou que irá apresentar recurso contra a decisão do TCE. "Tenho certeza que o recurso, que os advogados apresentarão, deve mudar essa decisão, pois além da licitação atender ao princípio da economicidade, [os conselheiros do TCE] entenderão também que a Prefeitura fez tudo corretamente", disse. "O edital foi aberto em outubro de 2021, em plena pandemia, numa realidade que a preocupação maior era com vidas. Perto de 30 Organizações Sociais participaram do processo licitatório, o qual foi muito criterioso e julgado por servidores de carreira, dentro da legalidade, lisura e transparência necessária", completou.