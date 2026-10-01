O transporte coletivo é feito por pessoas e para pessoas.

É essa ideia que está no centro da campanha nacional “O Brasil é Coletivo”, iniciativa da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) que tem apoio, no Vale do Paraíba, da Busvale – Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba. A divulgação também conta com a participação da ABC Transportes, de Taubaté.

A proposta é mudar o olhar sobre o transporte coletivo. Mais do que ônibus, terminais, tecnologia e infraestrutura, o sistema é formado por trabalhadores e passageiros que dependem diariamente da mobilidade para estudar, trabalhar, cuidar da saúde, encontrar familiares e ter acesso a serviços.

A campanha aposta justamente nessa dimensão humana. O conceito acompanha uma mudança de abordagem observada em outras áreas, como o agronegócio, que passou a destacar não apenas máquinas, tecnologia e produção, mas também as pessoas que estão por trás de toda a cadeia.

No transporte coletivo, o princípio é semelhante: colocar o ser humano no centro da mobilidade.

Transporte que movimenta cidades

A campanha defende o conceito de mobilidade humana, mais amplo do que o tradicional deslocamento entre um ponto e outro. O transporte coletivo também participa da dinâmica econômica e social das cidades.

A instalação de um terminal, por exemplo, pode estimular o crescimento de uma região, movimentando o comércio, gerando empregos e atraindo novos serviços. Dessa forma, o transporte também contribui para a geração de renda, a qualidade de vida e o desenvolvimento urbano.

A lógica é simples: enquanto alguns sistemas de transporte movimentam cargas e objetos, o coletivo transporta pessoas que têm objetivos e histórias diferentes.

É a dona Maria levando o filho ao médico, o seu João indo para o trabalho ou o Pedro seguindo para a escola com o sonho de construir um futuro diferente.

“Transportamos todos os dias o bem mais precioso do Brasil, os brasileiros” é o slogan da primeira fase da campanha.

Pessoas, cidades e planeta

A iniciativa será dividida em três etapas: pessoas, cidades e planeta. Na primeira, os protagonistas são trabalhadores e profissionais que fazem parte do cotidiano da população, como professores, enfermeiros, bombeiros e outros trabalhadores.

O filme da campanha reforça valores como empatia, comprometimento e responsabilidade coletiva.

A segunda etapa destacará a relação entre o transporte coletivo e as cidades. A proposta é mostrar que um sistema eficiente não beneficia apenas quem utiliza o ônibus, mas também contribui para o funcionamento e a qualidade de vida dos municípios.

Já a terceira fase abordará a relação entre transporte coletivo e meio ambiente, reforçando a importância do sistema para a construção de cidades mais sustentáveis.

A campanha parte, portanto, de uma ideia central: o transporte coletivo não é apenas um meio de chegar ao destino. Ele é parte da vida das pessoas, da economia das cidades e do cuidado com o planeta.

A mensagem é simples e representa o espírito da campanha: Transporte Coletivo, bom para você, melhor para cidade, essencial para o planeta.