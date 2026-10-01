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ENERGIA ELÉTRICA

Mercado de Caraguatatuba é flagrado com furto de energia

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/EDP
Mercado foi flagrado com uma ligação irregular de energia elétrica
Mercado foi flagrado com uma ligação irregular de energia elétrica

Um mercado no bairro Balneário Copacabana, em Caraguatatuba, foi flagrado com uma ligação irregular de energia elétrica durante uma operação policial realizada na última terça-feira (29), com apoio de técnicos da EDP. A concessionária estima em R$ 10 mil o prejuízo provocado pelo furto de energia.

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Durante a inspeção, os técnicos identificaram um desvio de energia que caracterizou a irregularidade. A prática pode resultar em responsabilização criminal, além da cobrança dos valores referentes à energia consumida e não registrada pela concessionária.

De acordo com a EDP, também podem ser cobrados custos administrativos e operacionais relacionados à regularização da ocorrência, conforme as regras da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Furto de energia

Entre janeiro e julho de 2026, a EDP recuperou 4,3 GWh de energia furtada no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Segundo a empresa, o volume seria suficiente para abastecer, durante um mês, os municípios de Potim e Monteiro Lobato.

A concessionária afirma que tem ampliado as operações de combate às fraudes, especialmente em estabelecimentos comerciais e indústrias. Entre as estratégias estão o uso de inteligência artificial para identificar possíveis irregularidades e a instalação de pontos de blindagem mecânica em unidades de grandes consumidores.

A parceria com órgãos públicos, incluindo as forças policiais, também é utilizada nas ações de fiscalização.

Punição mais rigorosa

O furto de energia passou a ter punição mais rigorosa a partir de 30 de abril. A pena prevista para o furto simples passou de um a quatro anos para um a seis anos de reclusão.

Como a pena máxima pode chegar a seis anos, casos de flagrante deixam de permitir fiança pela autoridade policial. Nessa situação, o suspeito permanece à disposição da Justiça até a audiência de custódia, quando o Judiciário analisa as circunstâncias da ocorrência.

Riscos para a população

Além do prejuízo financeiro, as ligações clandestinas podem representar risco de acidentes e incêndios, principalmente quando são feitas sem equipamentos adequados ou conhecimento técnico.

Segundo a EDP, as fraudes também podem provocar sobrecarga na rede elétrica e afetar a qualidade do fornecimento. Entre os possíveis impactos estão interrupções de energia, oscilações e danos a equipamentos de moradores e comerciantes da região.

A concessionária ressalta que intervenções na rede elétrica devem ser realizadas exclusivamente por profissionais habilitados e com equipamentos de segurança adequados.

O furto de energia também provoca impactos na arrecadação de impostos vinculados à conta de luz. Além disso, conforme as regras da Aneel, parte dos custos relacionados às perdas de energia é considerada na composição das tarifas, fazendo com que o impacto das ligações irregulares alcance os demais consumidores.

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