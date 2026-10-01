Um mercado no bairro Balneário Copacabana, em Caraguatatuba, foi flagrado com uma ligação irregular de energia elétrica durante uma operação policial realizada na última terça-feira (29), com apoio de técnicos da EDP. A concessionária estima em R$ 10 mil o prejuízo provocado pelo furto de energia.

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Durante a inspeção, os técnicos identificaram um desvio de energia que caracterizou a irregularidade. A prática pode resultar em responsabilização criminal, além da cobrança dos valores referentes à energia consumida e não registrada pela concessionária.