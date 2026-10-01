Um mercado no bairro Balneário Copacabana, em Caraguatatuba, foi flagrado com uma ligação irregular de energia elétrica durante uma operação policial realizada na última terça-feira (29), com apoio de técnicos da EDP. A concessionária estima em R$ 10 mil o prejuízo provocado pelo furto de energia.
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Durante a inspeção, os técnicos identificaram um desvio de energia que caracterizou a irregularidade. A prática pode resultar em responsabilização criminal, além da cobrança dos valores referentes à energia consumida e não registrada pela concessionária.
De acordo com a EDP, também podem ser cobrados custos administrativos e operacionais relacionados à regularização da ocorrência, conforme as regras da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
Furto de energia
Entre janeiro e julho de 2026, a EDP recuperou 4,3 GWh de energia furtada no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Segundo a empresa, o volume seria suficiente para abastecer, durante um mês, os municípios de Potim e Monteiro Lobato.
A concessionária afirma que tem ampliado as operações de combate às fraudes, especialmente em estabelecimentos comerciais e indústrias. Entre as estratégias estão o uso de inteligência artificial para identificar possíveis irregularidades e a instalação de pontos de blindagem mecânica em unidades de grandes consumidores.
A parceria com órgãos públicos, incluindo as forças policiais, também é utilizada nas ações de fiscalização.
Punição mais rigorosa
O furto de energia passou a ter punição mais rigorosa a partir de 30 de abril. A pena prevista para o furto simples passou de um a quatro anos para um a seis anos de reclusão.
Como a pena máxima pode chegar a seis anos, casos de flagrante deixam de permitir fiança pela autoridade policial. Nessa situação, o suspeito permanece à disposição da Justiça até a audiência de custódia, quando o Judiciário analisa as circunstâncias da ocorrência.
Riscos para a população
Além do prejuízo financeiro, as ligações clandestinas podem representar risco de acidentes e incêndios, principalmente quando são feitas sem equipamentos adequados ou conhecimento técnico.
Segundo a EDP, as fraudes também podem provocar sobrecarga na rede elétrica e afetar a qualidade do fornecimento. Entre os possíveis impactos estão interrupções de energia, oscilações e danos a equipamentos de moradores e comerciantes da região.
A concessionária ressalta que intervenções na rede elétrica devem ser realizadas exclusivamente por profissionais habilitados e com equipamentos de segurança adequados.
O furto de energia também provoca impactos na arrecadação de impostos vinculados à conta de luz. Além disso, conforme as regras da Aneel, parte dos custos relacionados às perdas de energia é considerada na composição das tarifas, fazendo com que o impacto das ligações irregulares alcance os demais consumidores.