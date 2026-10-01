Cinco pessoas, sendo três alunos e dois funcionários, foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal após um incidente envolvendo o uso de spray de pimenta por adolescentes nas dependências da Escola Estadual Alfredo Pujol, na região central de Pindamonhangaba.

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Um aluno teria levado o produto na mochila e acabou espalhando a substância entre os colegas, provocando mal-estar entre os presentes.