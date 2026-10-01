A Polícia Militar em São José dos Campos contará com 100% do efetivo em operação durante o fim de semana das eleições. O objetivo é assegurar a ordem pública e a tranquilidade durante todo o processo. A mobilização especial começa no sábado (3).

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As equipes policiais estarão encarregadas da guarda e escolta das urnas eletrônicas e das mídias, além da vigilância presencial nos locais de votação. O esquema contempla ainda a segurança no entorno dos cartórios eleitorais e nos fóruns, onde ocorre a apuração dos votos, em cooperação com a Guarda Municipal, reforçando o patrulhamento ostensivo.