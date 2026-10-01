A Polícia Militar em São José dos Campos contará com 100% do efetivo em operação durante o fim de semana das eleições. O objetivo é assegurar a ordem pública e a tranquilidade durante todo o processo. A mobilização especial começa no sábado (3).
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As equipes policiais estarão encarregadas da guarda e escolta das urnas eletrônicas e das mídias, além da vigilância presencial nos locais de votação. O esquema contempla ainda a segurança no entorno dos cartórios eleitorais e nos fóruns, onde ocorre a apuração dos votos, em cooperação com a Guarda Municipal, reforçando o patrulhamento ostensivo.
Segundo o CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), a integração entre as forças de segurança municipais e estaduais será determinante para garantir a fluidez dos trabalhos e permitir que os cidadãos exerçam o direito ao voto em um ambiente seguro e democrático.
“Não é só o dia. Nós já começamos no sábado todo esse processo, com guarda de urnas, mídias, escolta das urnas, policiamento em locais de votação. Vamos ter o excelente apoio aqui em São José da Guarda Municipal em vários pontos de votação para a gente poder conseguir dar conta desta demanda. Tem os cartórios, as imediações, depois os locais de apuração, que são os fóruns. Então, todo este local a gente tem que estar acompanhando e monitorando. (...) São 779 locais de votação em toda a área. Em São José, 144, é quase 20%. Estaremos juntos para garantir uma excelente eleição e esse momento de democracia”, afirmou o coronel PM Mendes Ribeiro, à frente do CPI-1.