Uma adolescente de 17 anos morreu após correr por uma distância e cair desacordada em uma rua de Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, na manhã de quarta-feira (30). O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita/morte súbita, sem causa determinante aparente.
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Segundo o boletim de ocorrência, Ana Julia Ramos de Oliveira foi localizada caída na rua Amazonas, no bairro Jardim da Fonte, perto do Mirante Padre Léo. Policiais militares foram acionados pelo Copom por volta das 6h para atender à ocorrência de uma pessoa aparentemente sem vida.
De acordo com as informações colhidas pela equipe policial no local, a adolescente estaria acompanhada de outras pessoas e teria feito uso de “lança-perfume” e ingerido uma bebida chamada de “copão”. Em determinado momento, ainda conforme os relatos registrados no BO, ela teria corrido por uma distância e, logo depois, caído no chão desacordada.
O próprio boletim ressalta que essas informações foram obtidas pelos policiais no local e não representam uma conclusão sobre a causa da morte. Uma equipe de ambulância foi chamada e constatou o óbito da adolescente.
O local foi preservado pela Polícia Militar para a realização da perícia. Como não havia, naquele momento, uma causa determinante aparente para a morte, a ocorrência foi registrada como morte suspeita.
O corpo de Ana Julia foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Guaratinguetá. O caso ficou sob apreciação da autoridade policial para as providências de Polícia Judiciária e posterior esclarecimento das circunstâncias da morte.