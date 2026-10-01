O pai de um menino de 5 anos registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil na quarta-feira (30) para denunciar uma agressão contra seu filho. A criança teria sido machucada por um professor nas dependências do Centro de Educação Infantil Santina Nardi, no Jardim Estrela D’Alva, em Caraguatatuba. O caso foi registrado como lesão corporal.

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A OVALE, o pai da criança informou ter tomado ciência dos fatos pela própria escola. Segundo ele, uma coordenadora contou que o professor havia “grudado” a criança na parede, erguendo-a e causando hematomas e escoriações por todo o corpo, sobretudo nos braços e nas costas.