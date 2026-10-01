O pai de um menino de 5 anos registrou um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil na quarta-feira (30) para denunciar uma agressão contra seu filho. A criança teria sido machucada por um professor nas dependências do Centro de Educação Infantil Santina Nardi, no Jardim Estrela D’Alva, em Caraguatatuba. O caso foi registrado como lesão corporal.
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A OVALE, o pai da criança informou ter tomado ciência dos fatos pela própria escola. Segundo ele, uma coordenadora contou que o professor havia “grudado” a criança na parede, erguendo-a e causando hematomas e escoriações por todo o corpo, sobretudo nos braços e nas costas.
Segundo o relato da criança ao pai, ela usava uma fantasia de super-herói e teria desobedecido ao pedido para que se sentasse. Nesse momento, o homem teria ameaçado retirar a fantasia e segurado o menino pelo braço junto à parede. Uma das professoras, que teria presenciado a situação, precisou intervir para que ele o soltasse.
A criança foi atendida em um pronto-socorro particular, e um boletim de ocorrência foi registrado para o esclarecimento e a apuração das responsabilidades.
Não houve prisão em flagrante.
A Prefeitura de Caraguatatuba emitiu uma nota na qual afirma ter adotado providências imediatas para resguardar a integridade e o bem-estar da criança, além de abrir sindicância para apurar os fatos. A administração também afirmou que o profissional foi afastado das atividades e que a família foi acolhida pela gestão.