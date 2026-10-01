Dois homens foram detidos por suspeita de pichação na rua Senador Dino Bueno, na região central de Pindamonhangaba. Um terceiro envolvido conseguiu fugir e não foi localizado.
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A GCM (Guarda Civil Municipal) estava em patrulhamento pelo bairro por volta de 0h25, quando foi informada por um motociclista de que três pessoas estariam pichando um muro próximo.
Os agentes seguiram até o endereço indicado e visualizaram os três pessoas. Ao perceberem a aproximação das viaturas, eles tentaram fugir. Dois foram alcançados e abordados, mas o terceiro conseguiu escapar pulando um muro para um terreno baldio com vegetação alta.
Durante buscas nas proximidades, foram encontrados quatro frascos de tinta, quatro canetas tipo piloto, dois rolos de pintura, uma bandeja de pintura, uma bicicleta e uma bolsa. Além dos itens, também foram apreendidos dois celulares.
A dupla confessou que estava no local para realizar inscrições no muro sem autorização dos proprietários.
Os envolvidos e os materiais foram encaminhados à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência para apuração do delito, previsto no artigo 65 da Lei Federal nº 9.605/1998.