Dois homens foram detidos por suspeita de pichação na rua Senador Dino Bueno, na região central de Pindamonhangaba. Um terceiro envolvido conseguiu fugir e não foi localizado.

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A GCM (Guarda Civil Municipal) estava em patrulhamento pelo bairro por volta de 0h25, quando foi informada por um motociclista de que três pessoas estariam pichando um muro próximo.