01 de outubro de 2026
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COLISÃO

Acidentes com motocicleta deixa feridos em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Dois homens ficaram feridos em um acidente envolvendo uma motocicleta na avenida Ministro Dilson Funaro, no bairro Jardim Aruan, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada às 8h45 desta quinta-feira (1º) e mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o socorro às vítimas, que foram conduzidas a uma unidade de saúde. A dinâmica do acidente ainda será investigada.

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