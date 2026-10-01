Dois homens ficaram feridos em um acidente envolvendo uma motocicleta na avenida Ministro Dilson Funaro, no bairro Jardim Aruan, em Caraguatatuba.

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A ocorrência foi registrada às 8h45 desta quinta-feira (1º) e mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o socorro às vítimas, que foram conduzidas a uma unidade de saúde. A dinâmica do acidente ainda será investigada.