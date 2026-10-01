A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) é um território de contrastes e superlativos. Abriga polos tecnológicos de ponta, uma base industrial robusta, um setor de serviços em expansão e destinos turísticos de relevância nacional. No entanto, compreender essa complexidade e garantir que a riqueza gerada se transforme em desenvolvimento social e qualidade de vida exige muito mais do que intuição. Exige evidências, dados e, acima de tudo, pesquisa econômica regionalizada.

Muitas vezes, a economia é vista pelo público como uma ciência abstrata, restrita aos gabinetes de Brasília ou aos pregões das bolsas de valores. Contudo, a verdadeira economia acontece no território: no preço da prateleira do supermercado em Jacareí, na abertura de uma pequena empresa em Taubaté, na contratação de trabalhadores temporários no Litoral Norte ou no escoamento da produção agrícola da nossa zona rural.

É exatamente aí que reside a importância da pesquisa econômica local. Tomemos como exemplo o monitoramento do preço dos alimentos. Acompanhar a variação dos preços dos itens da cesta básica ao longo das décadas, uma tradição da pesquisa acadêmica em nossa região, não é um mero exercício estatístico. Trata-se de compreender a realidade do poder de compra das famílias e medir o impacto da inflação na segurança alimentar da população. O índice nacional (IPCA) é uma média, mas a dor no bolso tem CEP e endereço.