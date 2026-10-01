A Polícia Militar apreendeu drogas e armas em uma ação na região do Jaguary, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na tarde de quarta-feira (30), após indicação de que um local estava sendo utilizado para o tráfico de drogas.

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Durante diligências na rua José Borges Sobrinho, uma equipe da Rocam do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) localizou uma réplica de fuzil e duas réplicas de pistola, além de 536 gramas de drogas, sendo 177 porções de cocaína, 168 porções de crack e 48 porções de maconha. No local também foram apreendidas anotações relacionadas ao tráfico.