Durante muito tempo, a sala de aula foi marcada por uma dinâmica conhecida: o professor explicava, o aluno ouvia, registrava o conteúdo e, depois, demonstrava o que havia aprendido em uma avaliação. Esse formato ainda está presente em muitas escolas, mas novas abordagens de ensino têm ampliado o espaço para a participação dos estudantes no processo de aprendizagem.

Quando o aluno deixa de ser apenas receptor de informações e passa a investigar, fazer perguntas, propor soluções e tomar decisões, a dinâmica da sala de aula também muda. O professor não perde espaço nesse processo. Ao contrário, seu papel ganha novas responsabilidades: observar, orientar, provocar reflexões e criar situações que levem o estudante a pensar por conta própria.

É nesse cenário que o professor assume também a função de mediador. Na prática, isso significa entender quando é necessário explicar um conteúdo, quando uma pergunta pode levar o aluno a avançar, quando é melhor oferecer uma pista e quando permitir que ele encontre sozinho o caminho para chegar a uma resposta.

Da resposta pronta à pergunta que provoca