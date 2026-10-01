Na urna, o voto de quem mora em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava ou Ubatuba vale exatamente o mesmo que o de qualquer outro paulista. É a regra mais básica da democracia: um eleitor, um voto. Mas, quando a conta chega a Brasília, nossa região descobre que essa igualdade termina na seção eleitoral.

Os números são objetivos. As 39 cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte reúnem quase 2 milhões de eleitores. Pela proporção do eleitorado paulista, isso seria suficiente para garantir quatro cadeiras na Câmara dos Deputados. No entanto, dos 70 deputados federais eleitos pelo Estado em 2022, nenhum teve a maioria de seus votos aqui. Nenhum.

Isso não quer dizer que o Vale deixou de votar. Votou, e muito. Mas nossos votos se espalharam e ajudaram a eleger parlamentares com base, compromissos e agenda em outras regiões. É legítimo que cada deputado defenda primeiro quem o elegeu. O problema é que, nessa fila, o Vale ficou sem ninguém que o coloque em primeiro lugar.