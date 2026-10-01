Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da UPA Centro, em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (30), quando uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação sobre o reconhecimento do suspeito.

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Ao chegar ao local, a equipe foi informada de que ele havia recebido alta médica cerca de 15 minutos antes. Os policiais realizaram diligências pelas proximidades e o localizaram na Rodovia Dr. Manoel Hipólito Rêgo.