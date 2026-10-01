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EM SÃO SEBASTIÃO

Procurado por furto é preso após reconhecimento facial em UPA

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça por furto foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial da UPA Centro, em São Sebastião. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (30), quando uma equipe da Polícia Militar recebeu a informação sobre o reconhecimento do suspeito.

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Ao chegar ao local, a equipe foi informada de que ele havia recebido alta médica cerca de 15 minutos antes. Os policiais realizaram diligências pelas proximidades e o localizaram na Rodovia Dr. Manoel Hipólito Rêgo.

Ele foi abordado, preso e encaminhado ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

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