O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado no Rio Paraíba, no bairro Eugênio de Melo, na região leste de São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (30). O local fica próximo à divisa com Caçapava.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h37 para realizar a retirada do corpo. Segundo o solicitante, que pescava na região, a vítima estava dentro do rio e apresentava sinais de decomposição.