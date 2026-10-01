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INVESTIGAÇÃO

Corpo em decomposição é encontrado no Rio Paraíba em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado no Rio Paraíba, no bairro Eugênio de Melo, na região leste de São José dos Campos, na tarde de quarta-feira (30). O local fica próximo à divisa com Caçapava.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h37 para realizar a retirada do corpo. Segundo o solicitante, que pescava na região, a vítima estava dentro do rio e apresentava sinais de decomposição.

Após a retirada, o local foi preservado pelo policiamento para o trabalho da perícia. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

Até o momento, o homem não foi identificado. Tatuagens no corpo podem auxiliar na identificação do homem, que também estaria usando um relógio quando foi encontrado.

A identificação da vítima e as causas da morte serão apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

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