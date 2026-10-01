O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão em alerta para a ocorrência de chuva forte nesta quinta-feira (1º). A aproximação de uma nova frente fria, posicionada sobre o oceano, mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

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De acordo com a previsão meteorológica da Defesa Civil Estadual, novas áreas de instabilidade avançam a partir do Paraná e devem atingir inicialmente as regiões próximas à divisa com o estado. Ao longo do dia, a chuva pode se espalhar por diferentes áreas paulistas, com intensidade moderada a forte.