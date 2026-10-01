O Vale do Paraíba e o Litoral Norte estão em alerta para a ocorrência de chuva forte nesta quinta-feira (1º). A aproximação de uma nova frente fria, posicionada sobre o oceano, mantém o tempo instável em todo o estado de São Paulo, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.
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De acordo com a previsão meteorológica da Defesa Civil Estadual, novas áreas de instabilidade avançam a partir do Paraná e devem atingir inicialmente as regiões próximas à divisa com o estado. Ao longo do dia, a chuva pode se espalhar por diferentes áreas paulistas, com intensidade moderada a forte.
Há também possibilidade de queda pontual de granizo. Os maiores volumes de chuva são esperados nas regiões próximas à divisa com o Paraná, mas outras áreas do estado também podem registrar precipitações intensas.
Acumulado de chuva em 24 horas
No Vale do Paraíba, Aparecida registrou o maior volume de chuva nas últimas 24 horas, com 30 milímetros, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pela Defesa Civil Estadual. Guaratinguetá aparece na sequência, com 23 milímetros, seguida por Bananal, com 19 milímetros.
Taubaté e Pindamonhangaba registraram 16 milímetros cada no período. Cunha acumulou o mesmo volume, enquanto Lorena teve 13 milímetros.
Nas últimas 12 horas, Guaratinguetá e Cunha lideraram os registros na região, com 16 milímetros cada. Lagoinha contabilizou 10 milímetros, enquanto Taubaté e Monteiro Lobato registraram 7 milímetros cada.
Chuva pode provocar alagamentos
O estado de São Paulo permanece em nível de atenção para temporais isolados e possíveis transtornos provocados pela chuva intensa.
Entre os riscos estão alagamentos, enxurradas e elevação do nível de rios e córregos, especialmente em áreas mais vulneráveis. A ocorrência de rajadas de vento também pode causar transtornos pontuais.
A orientação é que moradores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte acompanhem as atualizações da previsão do tempo e redobrem a atenção durante os períodos de chuva forte.