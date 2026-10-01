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VIOLÊNCIA

Homem é preso por violência psicológica contra a esposa em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e violência psicológica contra a companheira no bairro Urbanova, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na terça-feira (29), após acionamento da Polícia Militar pelo 190.

No local indicado, na rua Alameda Dolores Duran, a equipe localizou a vítima, que afirmou ter discutido com o marido e relatou que ele possuía uma arma de fogo na residência. Ela indicou o local e os policiais localizaram um revólver calibre .38, com cinco munições intactas e outras duas próximas.

O suspeito retornou ao imóvel e foi abordado pela polícia. Ele confirmou a discussão. Diante dos fatos, foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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