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ATO INFRACIONAL

Adolescentes são apreendidos com moto furtada em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos com uma motocicleta produto de furto em Caçapava. A ocorrência foi registrada na madrugada de quarta-feira (30), após acionamento da polícia via 190.

Uma equipe da 3ª Cia PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu à Rodovia Vito Ardino, onde a dupla estaria empurrando a moto pelo acostamento. No local, os policiais realizaram a abordagem.

Após consulta aos sinais verificadores, constatou-se que o veículo havia sido furtado no dia 22 de setembro, no bairro Eldorado. Ambos foram conduzidos ao distrito policial por receptação e, posteriormente, liberados às respectivas genitoras.

A motocicleta foi recuperada.

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