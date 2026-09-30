Um novo condomínio de casas está em fase de pré-lançamento na região oeste de São José dos Campos. O projeto prevê sobrados com três dormitórios, quintal e piscina privativa, além de áreas de uso comum.
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Esse empreendimento será implantado nas proximidades do Jardim do Golfe. A área fica perto de equipamentos comerciais e de serviços, escolas e acessos à Rodovia Presidente Dutra.
O projeto prevê sobrados de 135,54 m², distribuídos em dois pavimentos. Cada unidade terá três dormitórios, sendo uma suíte. No térreo, a planta inclui sala de estar, cozinha, quintal e piscina.
No andar superior, a suíte terá espaço para closet e banheiro com duas cubas e dois chuveiros. As casas serão independentes, sem paredes compartilhadas entre as unidades vizinhas.
O condomínio também terá áreas de uso coletivo. Estão previstas quadras de tênis e beach tennis, academia, minigolfe, espaço para animais, salão de festas e áreas de convivência.
A localização prevista fica próxima ao Centro Médico ViValle, Colinas Shopping, Madrid Open Mall e Aquarius Open Mall. O empreendimento também terá acesso às principais avenidas da região e à Rodovia Presidente Dutra.
Investimento será estruturado por SCP
O empreendimento será desenvolvido pela Esdras Construtora por meio de uma Sociedade em Conta de Participação. Nesse modelo, os investidores participam do desenvolvimento do projeto por meio de aportes previstos em contrato. “Um imóvel não é bom simplesmente porque é um imóvel. Ele é bom pelas coisas que existem ao redor dele”, afirma Victor Simão, diretor operacional da Esdras Construtora.
A construtora será a sócia ostensiva da operação e ficará responsável pela administração e execução da obra. A participação dos investidores será definida pelas condições estabelecidas nos contratos.
Segundo a empresa, o modelo inclui prestação de contas mensal e acompanhamento da evolução física e financeira do empreendimento.
A construtora já utilizou a SCP em quatro projetos entregues em São José dos Campos: Grand Kazza, The Gold, Terra di Riomaggiore e Palmares Boulevard. De acordo com a empresa, os empreendimentos somam 348 unidades.
O Reserva do Golfe ainda está em fase de pré-lançamento. Informações como preço das casas, número total de unidades, cronograma de obras e data prevista para conclusão não foram informadas no material divulgado sobre o projeto.