Um novo condomínio de casas está em fase de pré-lançamento na região oeste de São José dos Campos. O projeto prevê sobrados com três dormitórios, quintal e piscina privativa, além de áreas de uso comum.

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Esse empreendimento será implantado nas proximidades do Jardim do Golfe. A área fica perto de equipamentos comerciais e de serviços, escolas e acessos à Rodovia Presidente Dutra.