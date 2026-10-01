Uma jovem de 21 anos morreu após ser baleada dentro de um carro durante uma tentativa de assalto na terça-feira (29). A vítima foi identificada pela polícia como Rafanny Cruz Dinniz. Ela estava no veículo com o namorado quando foi atingida por um disparo.
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Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a jovem voltava da praia com o namorado quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro. Segundo o relato da mãe da vítima, os criminosos anunciaram o roubo nas proximidades de uma praça no bairro Parada Morabi.
Durante a abordagem, um dos homens teria atirado contra o veículo. O disparo atravessou a janela e atingiu Rafanny na cabeça.
Após ser baleada, a jovem foi socorrida pelo namorado e levada ao Hospital Municipal de Imbariê. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), ela chegou com vida à unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.
Polícia investiga o caso
A Polícia Militar foi acionada por profissionais do hospital depois que Rafanny deu entrada na unidade. Os agentes colheram as primeiras informações sobre o assalto e buscaram detalhes sobre os suspeitos.
Os criminosos fugiram após o disparo e, até a última atualização, não haviam sido localizados.
O caso foi encaminhado à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em nota, a corporação informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a ocorrência. Segundo a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar os responsáveis pelo crime.