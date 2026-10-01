Uma jovem de 21 anos morreu após ser baleada dentro de um carro durante uma tentativa de assalto na terça-feira (29). A vítima foi identificada pela polícia como Rafanny Cruz Dinniz. Ela estava no veículo com o namorado quando foi atingida por um disparo.

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Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a jovem voltava da praia com o namorado quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro. Segundo o relato da mãe da vítima, os criminosos anunciaram o roubo nas proximidades de uma praça no bairro Parada Morabi.