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Rafanny, 21 anos, morre baleada durante assalto

Por Da Redação | Duque de Caxias (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rafanny, 21 anos, morre baleada durante assalto
Rafanny, 21 anos, morre baleada durante assalto

Uma jovem de 21 anos morreu após ser baleada dentro de um carro durante uma tentativa de assalto na terça-feira (29). A vítima foi identificada pela polícia como Rafanny Cruz Dinniz. Ela estava no veículo com o namorado quando foi atingida por um disparo.

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Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a jovem voltava da praia com o namorado quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro. Segundo o relato da mãe da vítima, os criminosos anunciaram o roubo nas proximidades de uma praça no bairro Parada Morabi.

Durante a abordagem, um dos homens teria atirado contra o veículo. O disparo atravessou a janela e atingiu Rafanny na cabeça.

Após ser baleada, a jovem foi socorrida pelo namorado e levada ao Hospital Municipal de Imbariê. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), ela chegou com vida à unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia investiga o caso

A Polícia Militar foi acionada por profissionais do hospital depois que Rafanny deu entrada na unidade. Os agentes colheram as primeiras informações sobre o assalto e buscaram detalhes sobre os suspeitos.

Os criminosos fugiram após o disparo e, até a última atualização, não haviam sido localizados.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em nota, a corporação informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga a ocorrência. Segundo a Polícia Civil, diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar os responsáveis pelo crime.

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