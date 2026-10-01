Patrícia Cristina Pereira, de 31 anos, e a filha dela, de 13, foram encontradas mortas dentro de casa na terça-feira (29). As duas apresentavam lesões profundas na região do pescoço, segundo as informações divulgadas sobre o caso.
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Em Candelária (RS), a Brigada Militar foi acionada após a cuidadora da adolescente estranhar o desaparecimento das duas e pedir ajuda. Ao chegar ao imóvel, a equipe encontrou a porta da residência entreaberta.
Segundo a Brigada Militar, mãe e filha apresentavam ferimentos que poderiam ter sido provocados por arma branca. A dinâmica e a autoria do crime ainda não foram informadas.
Além da adolescente, Patrícia era mãe de gêmeos de 9 meses e de uma menina de 10 anos. As outras crianças não estavam entre as vítimas encontradas no imóvel. A informação sobre a ocorrência foi confirmada pela Brigada Militar ao portal Metrópoles.