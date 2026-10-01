Patrícia Cristina Pereira, de 31 anos, e a filha dela, de 13, foram encontradas mortas dentro de casa na terça-feira (29). As duas apresentavam lesões profundas na região do pescoço, segundo as informações divulgadas sobre o caso.

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Em Candelária (RS), a Brigada Militar foi acionada após a cuidadora da adolescente estranhar o desaparecimento das duas e pedir ajuda. Ao chegar ao imóvel, a equipe encontrou a porta da residência entreaberta.