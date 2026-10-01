Uma moradora denunciou uma possível situação de abandono de gatos em um imóvel desocupado. Segundo o relato, vários animais estão vivendo no local e precisam de ajuda.

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Em Diadema, no bairro Campanário, a moradora afirma que os gatos estão se reproduzindo dentro do imóvel, são bastante assustados e que há um forte mau cheiro vindo da propriedade.