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MAUS-TRATOS

Que dó! Moradora denuncia abandono de gatos em imóvel

Por Da Redação | Diadema (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução Viva ABC
Que dó! Moradora denuncia abandono de gatos em imóvel
Que dó! Moradora denuncia abandono de gatos em imóvel

Uma moradora denunciou uma possível situação de abandono de gatos em um imóvel desocupado. Segundo o relato, vários animais estão vivendo no local e precisam de ajuda.

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Em Diadema, no bairro Campanário, a moradora afirma que os gatos estão se reproduzindo dentro do imóvel, são bastante assustados e que há um forte mau cheiro vindo da propriedade.

Ainda de acordo com a denúncia, o proprietário do imóvel mora nas proximidades, mas não estaria tomando providências em relação aos animais.

Um comerciante de um pet shop da região estaria ajudando ao fornecer alimentação aos gatos. No entanto, segundo a moradora, o acesso ao imóvel é difícil, o que também dificulta os cuidados com os animais.

A situação foi relatada como um pedido de ajuda para que os gatos sejam avaliados e recebam os cuidados necessários.

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