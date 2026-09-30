30 de setembro de 2026
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DESPEDIDA

Despedida de Bruno, morto após briga em Taubaté, será em Jacareí

Por Jesse Nascimento | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Bruno Hashimura San Juliano
Bruno Hashimura San Juliano

A despedida de Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, será realizada nesta quinta-feira (1º), em Jacareí. O jovem morreu nesta quarta-feira (30), depois de ser baleado durante uma discussão de trânsito em Taubaté.

O velório está marcado para ocorrer das 10h às 14h, na sala Barcelona/Valência do Campo das Oliveiras, localizado na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí.

Após as últimas homenagens de familiares e amigos, o corpo será levado para sepultamento no Cemitério Memorial do Vale, no Parque Califórnia, também em Jacareí.

Crime aconteceu na Avenida do Povo

Bruno foi baleado na manhã de quarta-feira na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, em Taubaté. Segundo as informações registradas pela Polícia Civil, o caso teve início após um desentendimento relacionado ao trânsito.

O boletim de ocorrência identifica Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, como indiciado no caso.

Durante a apuração, uma pistola Taurus calibre .380, além de munições, foi apreendida e relacionada ao investigado. Um canivete retrátil também foi localizado dentro do veículo de Bruno.

De acordo com o registro policial, até aquele momento da investigação não havia prova objetiva de que Bruno tivesse anunciado um roubo ou exibido uma arma de fogo durante a ocorrência.

Polícia investiga dinâmica dos disparos

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a sequência exata dos acontecimentos.

Entre os pontos que deverão ser analisados estão a quantidade e a trajetória dos disparos, a distância entre os envolvidos, a posição de cada um no momento dos tiros, os vestígios encontrados nos veículos e as condições dos vidros dos automóveis.

As circunstâncias completas da morte ainda dependem da conclusão das investigações e dos exames periciais.

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