A despedida de Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, será realizada nesta quinta-feira (1º), em Jacareí. O jovem morreu nesta quarta-feira (30), depois de ser baleado durante uma discussão de trânsito em Taubaté.

O velório está marcado para ocorrer das 10h às 14h, na sala Barcelona/Valência do Campo das Oliveiras, localizado na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí.

Após as últimas homenagens de familiares e amigos, o corpo será levado para sepultamento no Cemitério Memorial do Vale, no Parque Califórnia, também em Jacareí.