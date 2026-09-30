A despedida de Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, será realizada nesta quinta-feira (1º), em Jacareí. O jovem morreu nesta quarta-feira (30), depois de ser baleado durante uma discussão de trânsito em Taubaté.
O velório está marcado para ocorrer das 10h às 14h, na sala Barcelona/Valência do Campo das Oliveiras, localizado na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí.
Após as últimas homenagens de familiares e amigos, o corpo será levado para sepultamento no Cemitério Memorial do Vale, no Parque Califórnia, também em Jacareí.
Crime aconteceu na Avenida do Povo
Bruno foi baleado na manhã de quarta-feira na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, em Taubaté. Segundo as informações registradas pela Polícia Civil, o caso teve início após um desentendimento relacionado ao trânsito.
O boletim de ocorrência identifica Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, como indiciado no caso.
Durante a apuração, uma pistola Taurus calibre .380, além de munições, foi apreendida e relacionada ao investigado. Um canivete retrátil também foi localizado dentro do veículo de Bruno.
De acordo com o registro policial, até aquele momento da investigação não havia prova objetiva de que Bruno tivesse anunciado um roubo ou exibido uma arma de fogo durante a ocorrência.
Polícia investiga dinâmica dos disparos
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para esclarecer a sequência exata dos acontecimentos.
Entre os pontos que deverão ser analisados estão a quantidade e a trajetória dos disparos, a distância entre os envolvidos, a posição de cada um no momento dos tiros, os vestígios encontrados nos veículos e as condições dos vidros dos automóveis.
As circunstâncias completas da morte ainda dependem da conclusão das investigações e dos exames periciais.