Imagens registraram uma colisão entre dois carros na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 11h35. O vídeo mostra o momento em que um dos veículos seguia pela avenida e atingiu outro carro durante uma conversão.

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Em São Caetano do Sul, o acidente aconteceu na Avenida Augusto de Toledo. Pelas imagens, um dos veículos trafegava pela via quando o outro fazia uma conversão à direita.