01 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Vídeo: veja momento em que dois carros se chocam em cruzamento

Por Da Redação | São Caetano do Sul (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Viva ABC
Momento em que dois carros se chocam em cruzamento
Momento em que dois carros se chocam em cruzamento

Imagens registraram uma colisão entre dois carros na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 11h35. O vídeo mostra o momento em que um dos veículos seguia pela avenida e atingiu outro carro durante uma conversão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São Caetano do Sul, o acidente aconteceu na Avenida Augusto de Toledo. Pelas imagens, um dos veículos trafegava pela via quando o outro fazia uma conversão à direita.

Segundo as informações iniciais, ninguém ficou ferido na batida. A Polícia Militar informou que não foi acionada para atender à ocorrência no local.

O Corpo de Bombeiros e a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo foram procurados para confirmar detalhes sobre o acidente e eventuais atendimentos, mas não haviam respondido até a publicação desta reportagem.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários