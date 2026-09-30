Elis Lima Carneiro, uma das gêmeas conhecidas nas redes sociais por viver com uma síndrome rara de envelhecimento precoce, morreu nesta quarta-feira (30), aos 5 anos. A causa da morte não foi divulgada.

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Em Boa Vista (RR), a notícia foi compartilhada pelo irmão das meninas, Guilherme Lago, no perfil das gêmeas nas redes sociais, que reúne mais de 1 milhão de seguidores. Na publicação, ele lamentou a morte de Elis e se despediu da irmã.