Elis Lima Carneiro, uma das gêmeas conhecidas nas redes sociais por viver com uma síndrome rara de envelhecimento precoce, morreu nesta quarta-feira (30), aos 5 anos. A causa da morte não foi divulgada.
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Em Boa Vista (RR), a notícia foi compartilhada pelo irmão das meninas, Guilherme Lago, no perfil das gêmeas nas redes sociais, que reúne mais de 1 milhão de seguidores. Na publicação, ele lamentou a morte de Elis e se despediu da irmã.
A história de Elis e da irmã gêmea, Eloá, ganhou repercussão na internet ao longo dos últimos anos. As duas foram diagnosticadas com a síndrome de Hutchinson-Gilford, conhecida como progéria.
A condição é uma doença genética rara que provoca envelhecimento acelerado das células, fazendo com que crianças apresentem características associadas ao envelhecimento em idade muito precoce.
A causa da morte de Elis ainda não foi informada pela família.
Elis e Eloá compartilhavam momentos da rotina nas redes sociais, onde conquistaram uma grande audiência. O perfil das gêmeas ultrapassa 1 milhão de seguidores.