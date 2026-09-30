Superávit

Nos primeiros oito meses do ano, a Prefeitura de Taubaté registrou superávit de R$ 161,5 milhões. O dado foi apresentado nessa quarta-feira (30) na Câmara, durante audiência pública para prestação de contas relativas ao segundo quadrimestre de 2026.

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Balanço

De janeiro a agosto, a Prefeitura registrou receita de R$ 1,228 bilhão e despesa de R$ 1,067 bilhão.