Superávit
Nos primeiros oito meses do ano, a Prefeitura de Taubaté registrou superávit de R$ 161,5 milhões. O dado foi apresentado nessa quarta-feira (30) na Câmara, durante audiência pública para prestação de contas relativas ao segundo quadrimestre de 2026.
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Balanço
De janeiro a agosto, a Prefeitura registrou receita de R$ 1,228 bilhão e despesa de R$ 1,067 bilhão.
Previdência
No mesmo período, o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) registrou receita de R$ 223,5 milhões e despesa de R$ 187 milhões, o que representa um superávit de R$ 36,5 milhões.
Unitau
A Unitau (Universidade de Taubaté) teve receita de R$ 164 milhões de janeiro e agosto, e despesa de R$ 129 milhões no mesmo período, o que representa superávit de R$ 35 milhões.