Uma funcionária de uma farmácia foi feita refém na tarde desta quarta-feira (30), dentro de um hipermercado. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a mulher sendo mantida sob ameaça, com uma faca no pescoço, enquanto policiais militares negociavam com o homem.

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O caso aconteceu na Avenida Alberto Augusto Alves, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 15h32 para atender uma ocorrência de roubo com refém dentro do estabelecimento.