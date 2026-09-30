Uma funcionária de uma farmácia foi feita refém na tarde desta quarta-feira (30), dentro de um hipermercado. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a mulher sendo mantida sob ameaça, com uma faca no pescoço, enquanto policiais militares negociavam com o homem.
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O caso aconteceu na Avenida Alberto Augusto Alves, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 15h32 para atender uma ocorrência de roubo com refém dentro do estabelecimento.
De acordo com a PM, o homem teria rendido a funcionária e a levado para dentro da farmácia, que funciona no interior do hipermercado. A área foi isolada pelos policiais durante o atendimento da ocorrência.
Equipes especializadas também foram mobilizadas para auxiliar na negociação com o suspeito. Até a última atualização das informações fornecidas pelas autoridades, a ocorrência permanecia em atendimento.
Suspeito estava desaparecido
O homem apontado como responsável por render a funcionária foi identificado como Antonio João do Nascimento Costa, de 38 anos. Segundo a Polícia Militar, ele estava desaparecido.
As autoridades informaram que Costa havia sido visto pela última vez por volta das 12h de segunda-feira (29).
As circunstâncias que levaram o homem ao hipermercado e à rendição da funcionária ainda eram apuradas durante o atendimento da ocorrência.