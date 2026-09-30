Audiência

A Prefeitura de Taubaté irá promover no dia 8 de outubro, a partir das 18h, na Câmara, uma audiência pública sobre a revisão do Plano Diretor de Turismo.

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Plano Diretor

"O Plano Diretor de Turismo é um instrumento de planejamento que reúne o diagnóstico do turismo em Taubaté, suas potencialidades, desafios e oportunidades e, a partir dessas informações, estabelece diretrizes, prioridades, projetos e ações para o fortalecimento do setor. Entre os temas contemplados estão a qualificação da oferta turística, infraestrutura e sinalização, valorização do patrimônio cultural, histórico, natural e rural, promoção do destino, sustentabilidade, governança e produção de dados e indicadores", explicou a Prefeitura.