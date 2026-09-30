Familiares, amigos, estudantes e integrantes do grupo Mães Médicas de Taubaté realizam, na noite desta quarta-feira (30), um ato de vigília em memória de Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, morto após ser baleado durante uma ocorrência de trânsito em Taubaté.

A homenagem está marcada para as 20h, na Avenida do Povo, e foi organizada por acadêmicos de Medicina da Unitau (Universidade de Taubaté) e pelo grupo Mães Médicas. Segundo o convite divulgado nas redes sociais, o encontro será um momento de oração, solidariedade e respeito em memória do jovem.

Bruno morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, no bairro Independência.