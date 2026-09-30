Um homem de 61 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (29) suspeito de maus-tratos contra animais. A Polícia Civil encontrou um canil utilizado para criação e comercialização de cães e identificou possíveis irregularidades durante a operação.

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Em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, os investigadores constataram que um dos cães havia sido submetido, no mesmo dia, a um procedimento cirúrgico realizado de forma clandestina. Uma médica-veterinária que acompanhou a diligência avaliou o animal e apontou que ele estava em situação de grave risco.