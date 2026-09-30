Um homem de 61 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (29) suspeito de maus-tratos contra animais. A Polícia Civil encontrou um canil utilizado para criação e comercialização de cães e identificou possíveis irregularidades durante a operação.
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Em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, os investigadores constataram que um dos cães havia sido submetido, no mesmo dia, a um procedimento cirúrgico realizado de forma clandestina. Uma médica-veterinária que acompanhou a diligência avaliou o animal e apontou que ele estava em situação de grave risco.
Segundo a Polícia Civil, surgiu a suspeita de que o próprio homem tenha realizado a cirurgia, embora não tivesse formação ou habilitação para exercer a profissão de médico-veterinário.
Além do cão submetido ao procedimento, outros dois animais encontrados no imóvel foram encaminhados para atendimento veterinário de urgência. A medida foi adotada após a avaliação das condições em que os animais eram mantidos no local.
Outros seis cães permaneceram sob os cuidados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que foi acionada para fazer a fiscalização administrativa do estabelecimento e tomar as providências cabíveis.
A ocorrência também teve apoio da Associação Anjos de Resgate, que auxiliou nas ações relacionadas aos animais encontrados no imóvel.
Denúncia levou à operação
A ação foi realizada pela Delegacia Regional de Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso após o recebimento de uma denúncia. Durante a diligência, os policiais verificaram a existência do canil e as condições dos animais mantidos no endereço.
Diante das possíveis irregularidades constatadas, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Delegacia Regional. No local, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária relacionados ao caso.