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MAUS-TRATOS

Homem é preso suspeito de fazer cirurgia clandestina em cachorro

Por Da Redação | São Sebastião do Paraíso (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem é preso suspeito de fazer cirurgia clandestina em cachorro
Homem é preso suspeito de fazer cirurgia clandestina em cachorro

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (29) suspeito de maus-tratos contra animais. A Polícia Civil encontrou um canil utilizado para criação e comercialização de cães e identificou possíveis irregularidades durante a operação.

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Em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, os investigadores constataram que um dos cães havia sido submetido, no mesmo dia, a um procedimento cirúrgico realizado de forma clandestina. Uma médica-veterinária que acompanhou a diligência avaliou o animal e apontou que ele estava em situação de grave risco.

Segundo a Polícia Civil, surgiu a suspeita de que o próprio homem tenha realizado a cirurgia, embora não tivesse formação ou habilitação para exercer a profissão de médico-veterinário.

Além do cão submetido ao procedimento, outros dois animais encontrados no imóvel foram encaminhados para atendimento veterinário de urgência. A medida foi adotada após a avaliação das condições em que os animais eram mantidos no local.

Outros seis cães permaneceram sob os cuidados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que foi acionada para fazer a fiscalização administrativa do estabelecimento e tomar as providências cabíveis.

A ocorrência também teve apoio da Associação Anjos de Resgate, que auxiliou nas ações relacionadas aos animais encontrados no imóvel.

Denúncia levou à operação

A ação foi realizada pela Delegacia Regional de Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso após o recebimento de uma denúncia. Durante a diligência, os policiais verificaram a existência do canil e as condições dos animais mantidos no endereço.

Diante das possíveis irregularidades constatadas, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à Delegacia Regional. No local, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária relacionados ao caso.

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