Os golpes digitais deixaram de ser um problema distante. Eles chegam pelo WhatsApp, por ligações telefônicas, SMS, redes sociais e sites de compras e estão cada vez mais convincentes.

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Um relatório da GASA (Global Anti-Scam Alliance), divulgado em agosto de 2026, estima que o Brasil tenha sido alvo de cerca de 34 bilhões de tentativas de golpes digitais entre março de 2025 e fevereiro de 2026. Nesse período, 16,5 milhões de brasileiros teriam perdido dinheiro, com prejuízo estimado em R$ 21,2 bilhões.