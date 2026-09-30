O São José vai utilizar novamente o reconhecimento facial como opção de acesso ao Monumental Martins Pereira. A tecnologia estará disponível neste sábado (3), às 19h, no confronto contra o Noroeste, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Paulista.
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Na primeira experiência, realizada na partida contra o Comercial, pelas quartas de final, 203 torcedores fizeram o cadastro facial associado ao ingresso. Desses, 17 entraram no estádio utilizando o sistema.
Para o duelo deste sábado, a estrutura será mantida. Serão cinco catracas com reconhecimento facial: três no portão principal, uma no Portão 9 e outra no Portão 7. Neste momento de implantação do sistema, a modalidade estará disponível somente para ingressos de inteira.
O cadastro é feito pela internet, por meio da plataforma de ingressos do São José, a Ligatech. O torcedor que optar pela tecnologia precisa realizar o procedimento antes de chegar ao estádio.
Segundo Rociney Fernandes, responsável pelo marketing do São José e do Martins Pereira, a ideia é ampliar gradualmente o uso do sistema e fazer com que a torcida se acostume com a nova forma de entrada.
A tecnologia faz parte das mudanças na operação de acesso ao estádio. Além da possibilidade de entrada pelas catracas tradicionais, o clube oferece agora o reconhecimento facial como uma alternativa para os torcedores cadastrados.
O São José enfrenta o Noroeste a partir das 19h deste sábado, no Martins Pereira, pelo segundo jogo da semifinal da Copa Paulista. A equipe joseense busca a classificação para a decisão da competição.