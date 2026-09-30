O São José vai utilizar novamente o reconhecimento facial como opção de acesso ao Monumental Martins Pereira. A tecnologia estará disponível neste sábado (3), às 19h, no confronto contra o Noroeste, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Paulista.

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Na primeira experiência, realizada na partida contra o Comercial, pelas quartas de final, 203 torcedores fizeram o cadastro facial associado ao ingresso. Desses, 17 entraram no estádio utilizando o sistema.